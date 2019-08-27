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РИА Новости

Макрон заявил о конце гегемонии Запада

15:15 27.08.2019 (обновлено: 16:50 27.08.2019)
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© REUTERS / Yoan Valat/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Эпоха доминирования стран Запада подходит к своему завершению из-за глобальных геополитических изменений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами республики. Трансляция мероприятия велась на странице Елисейского дворца в твиттере.
"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", — отметил французский лидер.
По его словам, сегодня на мировой арене укрепляются "новые державы".
"Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", — подчеркнул Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
26 августа, 08:00РИА Новости
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Французский президент указал на важность "глубокого переосмысления" отношений с Москвой, так как без ее участия невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе.
"Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным (отношениям. — Прим. ред.) и не проясним отношения с Россией", — сказал он.
Глава государства добавил, что Париж и Москва должны делать вместе "что-то полезное" для мира, иначе Европа останется театром стратегической борьбы между США и Россией.
Отталкивать Москву от европейских держав — большая ошибка, заявил французский лидер. Это чревато тем, что Россия вступит в союз с Китаем, а это совсем не в интересах Европы, заключил Макрон.
Нет, уж лучше вы к нам
20 августа, 17:51РИА Новости
Нет, уж лучше вы к нам
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Обсудить 88
Эммануэль МакронФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Макрон возомнил себя новым Бонопартом. Французы, впрочем как и все западно-европейские страны, как были лицемерными, так такими и остаются. Это есть один их уроков мировой истории.
27 августа, 15:26
Владимир Белогорский
9041109
балабол, завтра объявит новые санкции. слушаться надо Россию, а не кидать в нее камнями. Вы там с либералами заигрались, а потом кинетесь в правую крайность
27 августа, 15:37
Rog Guka
8920106
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