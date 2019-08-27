Макрон заявил о конце гегемонии Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Эпоха доминирования стран Запада подходит к своему завершению из-за глобальных геополитических изменений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами республики. . Эпоха доминирования стран Запада подходит к своему завершению из-за глобальных геополитических изменений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами республики. Трансляция мероприятия велась на странице Елисейского дворца в твиттере.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", — отметил французский лидер.

По его словам, сегодня на мировой арене укрепляются "новые державы".

"Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", — подчеркнул Макрон.

Французский президент указал на важность "глубокого переосмысления" отношений с Москвой, так как без ее участия невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе.

"Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным (отношениям. — Прим. ред.) и не проясним отношения с Россией", — сказал он.

Глава государства добавил, что Париж и Москва должны делать вместе "что-то полезное" для мира, иначе Европа останется театром стратегической борьбы между США и Россией.