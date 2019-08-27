Макрон заявил о конце гегемонии Запада

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Эпоха доминирования стран Запада подходит к своему завершению из-за глобальных геополитических изменений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами республики. Трансляция мероприятия велась на странице Елисейского дворца в твиттере.
"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", — отметил французский лидер.
По его словам, сегодня на мировой арене укрепляются "новые державы".
"Китай выдвинулся в первые ряды, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", — подчеркнул Макрон.
Французский президент указал на важность "глубокого переосмысления" отношений с Москвой, так как без ее участия невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе.
"Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным (отношениям. — Прим. ред.) и не проясним отношения с Россией", — сказал он.
Глава государства добавил, что Париж и Москва должны делать вместе "что-то полезное" для мира, иначе Европа останется театром стратегической борьбы между США и Россией.
Отталкивать Москву от европейских держав — большая ошибка, заявил французский лидер. Это чревато тем, что Россия вступит в союз с Китаем, а это совсем не в интересах Европы, заключил Макрон.
20 августа, 17:51РИА НовостиНет, уж лучше вы к нам