Вышинский намерен добиваться признания незаконности обвинения в суде

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен отстаивать свою невиновность в суде, заявил его адвокат Андрей Доманский.

Украинское издание "Вести" во вторник сообщало, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Киеве встретилась с Вышинским и якобы пыталась уговорить его изменить позицию по обмену заключенными между Россией и Украиной. Ранее Доманский заявлял, что Вышинский не признает обвинение и не писал никаких заявлений на обмен.

"Говорил с Кириллом. Позиция такая же, как и была. Признавать вину он не собирается", — сообщил адвокат РИА Новости.

Он добавил, что в среду в 11:00 суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения, а 15 сентября пройдет очередное заседание по делу журналиста.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

В защиту журналиста выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.