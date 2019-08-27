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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский намерен добиваться признания незаконности обвинения в суде

19:27 27.08.2019 (обновлено: 20:01 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. 13 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен отстаивать свою невиновность в суде, заявил его адвокат Андрей Доманский.
Украинское издание "Вести" во вторник сообщало, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова в Киеве встретилась с Вышинским и якобы пыталась уговорить его изменить позицию по обмену заключенными между Россией и Украиной. Ранее Доманский заявлял, что Вышинский не признает обвинение и не писал никаких заявлений на обмен.

"Говорил с Кириллом. Позиция такая же, как и была. Признавать вину он не собирается", — сообщил адвокат РИА Новости.

Он добавил, что в среду в 11:00 суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения, а 15 сентября пройдет очередное заседание по делу журналиста.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
20 августа, 15:42Арест Кирилла Вышинского
Симоньян призвала Зеленского отпустить Вышинского под домашний арест

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
В защиту журналиста выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
21 августа, 20:02Арест Кирилла Вышинского
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