Адвокат сообщил, что Вышинский не писал заявление на обмен

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не писал заявление на обмен заключенными между Россией и Украиной, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Он пояснил, что сторона защиты не участвовала ни в каких переговорных процессах.

"С нашей стороны мы обвинение не признаем. Я понимаю, что для Украины крайне важно, чтобы Вышинский признал свою вину и чтобы не были озвучены в суде все доказательства, потому что они будут показывать, что не имеют законной силы и были получены незаконным путем. Тем самым фактически Украина сейчас пытается доказать, что все было законно, честь мундиров спасать — прокуроров, сбушников. Им крайне важно, чтобы Кирилл Вышинский признал свою вину", — сказал собеседник агентства.

В ответ на уточняющий вопрос, не будет ли написание заявления необходимым условием для передачи Вышинского России, адвокат заявил, что не может сказать, "кто как решил". "Представьте ситуацию: приходят, надевают, по существу, мешок на голову и увозят", — добавил он.

По словам Доманского, 27 августа он намерен вновь встретиться с Вышинским и уточнить его позицию по обмену.

Адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене заключенными, со своей стороны выразил уверенность, что "проблема Кирилла Вышинского в скором будущем тоже будет разрешена и он сможет вернуться к нормальной жизни".

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.