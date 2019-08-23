Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T17:23Z
https://ria.ru/20190823/1557831928.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155744/55/1557445585_0:252:2048:1404_1036x0_80_0_0_1d1ccd50dbc8db9f9a3f74972e301c38.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат сообщил, что Вышинский не писал заявление на обмен

14:50 23.08.2019 (обновлено: 17:23 23.08.2019)
441
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не писал заявление на обмен заключенными между Россией и Украиной, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Он пояснил, что сторона защиты не участвовала ни в каких переговорных процессах.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
20 августа, 15:42Арест Кирилла Вышинского
Симоньян призвала Зеленского отпустить Вышинского под домашний арест
"С нашей стороны мы обвинение не признаем. Я понимаю, что для Украины крайне важно, чтобы Вышинский признал свою вину и чтобы не были озвучены в суде все доказательства, потому что они будут показывать, что не имеют законной силы и были получены незаконным путем. Тем самым фактически Украина сейчас пытается доказать, что все было законно, честь мундиров спасать — прокуроров, сбушников. Им крайне важно, чтобы Кирилл Вышинский признал свою вину", — сказал собеседник агентства.
В ответ на уточняющий вопрос, не будет ли написание заявления необходимым условием для передачи Вышинского России, адвокат заявил, что не может сказать, "кто как решил". "Представьте ситуацию: приходят, надевают, по существу, мешок на голову и увозят", — добавил он.
По словам Доманского, 27 августа он намерен вновь встретиться с Вышинским и уточнить его позицию по обмену.
Адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене заключенными, со своей стороны выразил уверенность, что "проблема Кирилла Вышинского в скором будущем тоже будет разрешена и он сможет вернуться к нормальной жизни".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34Арест Кирилла Вышинского
Незаконное задержание

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.
В защиту Вышинского выступали как его отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить журналиста. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность также выражали генсек ОБСЕ Томас Гремингер и представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32РИА Новости
СМИтают инакомыслие
1100100
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
РИА
Новости
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
Guardian "признала" Крым российским
Американский бизнесмен Дэвид Кох
В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов
Лента
новостей
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде
Адвокат Рыбин уверен, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни
Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников
Комендант Кремля рассказал, как поймал вора в Риме
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Партия Вакарчука призвала Зеленского внести проект об изменении конституции
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния