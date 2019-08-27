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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти потратят 1,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов

18:25 27.08.2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках федеральной программы стимулирования развития жилищного строительства "Жилье и городская среда" до конца текущего года потратят 1,55 миллиарда рублей на строительство объектов образования, из них 500 миллионов рублей составят средства регионального бюджета, сообщил заместитель председателя регионального правительства Михаил Москвин.

"На эти средства уже строятся пять объектов: четыре школы и один детский сад в Мурино, Буграх, Новогорелово и Кудрово. В 2020 году в программу заявлено строительство еще шести объектов",- сказал он на пресс-конференции в Санкт-Петербурге во вторник.

Москвин отметил, что за счет реализации национального проекта стимулируется создание социальной и инженерной инфраструктур, благодаря которым снижается стоимость нового жилья.
Чиновник уточнил , что также до конца текущего года планируется завершить строительно-монтажные работы на 34 объектах. Помимо школ и детсадов, в регионе появятся две школы искусств, четыре дома культуры, три объекта здравоохранения (две амбулатории и одна больница), три фельдшерско-акушерских пункта, 11 объектов физической культуры и спорта.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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В свою очередь, председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев уточнил, что обеспечение нового жилья инфраструктурой - основной тренд региона. "Мы должны обеспечить социальными объектами и другой инфраструктурой все локации, поэтому мы каждый год увеличиваем обороты", - пояснил он.
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