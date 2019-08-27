Самарская область и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Правительство Самарской области и госкорпорация "Роскосмос" подписали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Во вторник, 27 августа, в рамках проведения МАКС-2019 в подмосковном Жуковском губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и госкорпорацией. На основе документа Роскосмос будет оказывать содействие в развитии деятельности научно-образовательного центра (НОЦ) региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Роскосмос и входящие в его состав организации намерены активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий.

"Также мы договорились о научном обмене: наши вузы в качестве лекторов будут посещать ведущие специалисты госкорпорации. Кроме того, в Самарской области мы будем проводить совместные с Роскосмосом конференции. Очень важно, что наши научно-практические разработки будут использоваться корпорацией в первоочередном порядке. Конечно, это новый импульс развития всей научной школы и промышленности региона", – цитирует слова Азарова пресс-служба.

В рамках МАКС-2019 также подписано соглашение между Институтом регионального развития Самарской области и Академией Ростеха по реализации программы развития гражданской продукции "Вектор".

Кроме того, по данным пресс-службы, Самарская область представила на МАКС инновационную продукцию более 20 региональных предприятий и институтов. Это последние разработки в области создания ракет-носителей среднего класса и малых космических аппаратов, двигателей для ракет-носителей, в том числе модель уникального двигателя НК-33, стратегической авиации, системы спецзащиты для самолетов и вертолетов, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда малой авиации. По словам Азарова, участие в МАКС-2019 привлечет новые инвестиции в Самарскую область.