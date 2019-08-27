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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом

13:58 27.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Правительство Воронежской области и госкорпорация "Роскосмос" подписали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник облправительство.
Документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Предметом соглашения стало сотрудничество сторон в целях социально-экономического и инновационного развития Воронежской области и повышения уровня жизни населения; развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций госкорпорации "Роскосмос", расположенных на территории региона", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, соглашение предусматривает взаимодействие в создании и развитии на базе организаций Роскосмоса, расположенных на территории Воронежской области, промышленных кластеров и технопарков, центров оценки квалификаций и инжиниринговых центров. Также в документе речь идет о содействии техническому и технологическому перевооружению и диверсификации производства, реализации инвестиционных проектов, направленных на локализацию производства на территории Воронежской области и увеличении импортозамещающей продукции.
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Кроме того, соглашением предусмотрено участие Роскосмоса в реализуемых в Воронежской области федеральных и региональных программах, направленных на развитие производственной базы и создание на предприятиях области новых рабочих мест.
"Для нас подписание соглашения с Воронежской областью является важным этапом совместной работы в поддержку региона. Мы сейчас находимся в состоянии соединения по сути дела в новую интегрированную структуру Воронежского ракетного двигателестроительного узла чрезвычайно важных предприятий (Воронежского механического завода и КБ Химавтоматики), которые сегодня работают над важными задачами, прежде всего, по созданию необходимых конструкторско-инженерных и экономических условий, которые позволят оперативно в короткий период прийти к созданию нового поколения двигателей", - прокомментировал подписанное соглашение Рогозин.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Воронежская областьАвиасалон МАКС-2019Александр Гусев (государственный служащий)РоскосмосАвиасалон МАКСДмитрий РогозинВоронежская область
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