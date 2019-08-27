Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом

ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Правительство Воронежской области и госкорпорация "Роскосмос" подписали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник облправительство.

Документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Предметом соглашения стало сотрудничество сторон в целях социально-экономического и инновационного развития Воронежской области и повышения уровня жизни населения; развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций госкорпорации "Роскосмос", расположенных на территории региона", - говорится в сообщении.

Как отмечают власти, соглашение предусматривает взаимодействие в создании и развитии на базе организаций Роскосмоса, расположенных на территории Воронежской области, промышленных кластеров и технопарков, центров оценки квалификаций и инжиниринговых центров. Также в документе речь идет о содействии техническому и технологическому перевооружению и диверсификации производства, реализации инвестиционных проектов, направленных на локализацию производства на территории Воронежской области и увеличении импортозамещающей продукции.

Кроме того, соглашением предусмотрено участие Роскосмоса в реализуемых в Воронежской области федеральных и региональных программах, направленных на развитие производственной базы и создание на предприятиях области новых рабочих мест.

"Для нас подписание соглашения с Воронежской областью является важным этапом совместной работы в поддержку региона. Мы сейчас находимся в состоянии соединения по сути дела в новую интегрированную структуру Воронежского ракетного двигателестроительного узла чрезвычайно важных предприятий (Воронежского механического завода и КБ Химавтоматики), которые сегодня работают над важными задачами, прежде всего, по созданию необходимых конструкторско-инженерных и экономических условий, которые позволят оперативно в короткий период прийти к созданию нового поколения двигателей", - прокомментировал подписанное соглашение Рогозин.