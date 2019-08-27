Зеленский предложит назначить замглавы своего офиса премьером, сообщили СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить кандидатуру замглавы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, пишет интернет-издание "Украинская правда".

По информации СМИ, 28 августа Зеленский и руководство его администрации проведут совещание по составу нового правительства.

Гончарук родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию магистра права. Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.

Согласно украинскому законодательству, кандидатуру премьер-министра Верховная рада утверждает по представлению президента, которое им вносится по предложению коалиции.