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РИА Новости

Зеленский предложит назначить замглавы своего офиса премьером, сообщили СМИ

13:27 27.08.2019 (обновлено: 15:25 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить кандидатуру замглавы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, пишет интернет-издание "Украинская правда".
По информации СМИ, 28 августа Зеленский и руководство его администрации проведут совещание по составу нового правительства.
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Гончарук родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию магистра права. Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
Согласно украинскому законодательству, кандидатуру премьер-министра Верховная рада утверждает по представлению президента, которое им вносится по предложению коалиции.
Парламентская коалиция должна быть сформирована до 29 сентября, до 29 октября нужно внести на утверждение в Раду кандидатуру премьер-министра.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеСтепан КубивВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надоело смотреть на этот балаган , уже начал бы что либо делать , результатов обещаний ноль , а дела всё хуже и Володимир ,зима надвигается .
27 августа, 13:44
ИСИван Семёнов
2820004
Президент страны актер никогда не был политиком теперь и премьер такой же. Только благодаря "единственно правильной" политике америке украину ждет великое и светлое будущее без экономики и суверинитета
27 августа, 14:34
ddekayt
2310204
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