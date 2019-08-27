Жертв карателей на Новгородчине в годы ВОВ может быть больше, чем считалось

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Количество мирных жителей, которых убили в годы Великой Отечественной войны латвийские каратели на территории современной Новгородской области, может быть больше, чем указывается в архивных документах, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Новгородской области Сергей Килессо.

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан.

"По количеству извлеченных останков мы находимся в самом начале. Мы извлекли, повторюсь, около полутысячи останков, но мы предполагаем, что их может быть пять тысяч", - заявил Килессо.

Он отметил, что следователи обнаружили тела женщин, детей, мужчин. "У них у всех характерные для насильственной смерти повреждения на костях скелета. При этом мы еще не вскрыли даже половины мест захоронений. Сейчас мы также проводим работу по исследованию территории вокруг деревни Жестяная горка и села Черное", - добавил он.

Килессо отметил, что также подняты 30-40 останков, у которых не хватает частей тела, что может быть свидетельством прижизненных пыток.

Также следователь рассказал, что обнаружено и захоронение, где, предположительно, были одни дети. Дело в том, что рост жертв в нем составляет от 60 сантиметров до 1 метра. "Таких останков было порядка полусотни. Все в одном месте. Мы не можем объяснить, почему. Вероятно, было событие, в результате которого все были расстреляны", - говорит Килессо.