В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"26 августа в 20.20 в Петроградском районе 21-летний водитель автомобиля Hyundai в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на мальчика девяти лет. В результате ДТП ребёнок госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии", - сказано в сообщении. Ведется проверка.

На размещенном в интернете видео ДТП есть кадры, как автомобиль сбивает выбежавшего мальчика и тащит его несколько метров под колёсами. После этого к иномарке подбегают прохожие, чтобы приподнять автомобиль.