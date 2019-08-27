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РИА Новости

В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе

09:12 27.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"26 августа в 20.20 в Петроградском районе 21-летний водитель автомобиля Hyundai в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на мальчика девяти лет. В результате ДТП ребёнок госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии", - сказано в сообщении. Ведется проверка.
На размещенном в интернете видео ДТП есть кадры, как автомобиль сбивает выбежавшего мальчика и тащит его несколько метров под колёсами. После этого к иномарке подбегают прохожие, чтобы приподнять автомобиль.
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УГИБДДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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