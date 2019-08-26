В ОНК одобрили идею передать тюремную медицину в ведение Минздрава

"Это неплохая идея. Одна из самых проблемных вещей в системе ФСИН - это оказание надлежащей медпомощи. Часто не хватает медиков, в частности потому, что в Москве, например, у гражданских медслужащих зарплаты больше. Второй момент, есть целая сложная система передачи больных заключенных в гражданские больницы, для этого нужен большой комплект документов. Эта проблема может быть снята, если инициативу реализуют", - сказал Мельников.