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РИА Новости

В ОНК одобрили идею передать тюремную медицину в ведение Минздрава

18:59 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Перевод тюремной медицины под крыло Минздрава РФ поможет заключенным получать более качественную медпомощь, заявил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что обратится к директору службы с просьбой проработать вопрос "передачи тюремной медицины в ведение министерства здравоохранения РФ". Он отметил, что со следующей недели планируются консультации по этой теме с Минздравом и Минюстом.
"Это неплохая идея. Одна из самых проблемных вещей в системе ФСИН - это оказание надлежащей медпомощи. Часто не хватает медиков, в частности потому, что в Москве, например, у гражданских медслужащих зарплаты больше. Второй момент, есть целая сложная система передачи больных заключенных в гражданские больницы, для этого нужен большой комплект документов. Эта проблема может быть снята, если инициативу реализуют", - сказал Мельников.
Он добавил, что система Минздрава более крупная и лучше оснащена как техникой, так и специалистами.
По его словам, сейчас в московском управлении ФСИН есть дефицит врачей - к примеру, в службе работает всего один офтальмолог.
В исправительной колонии
12 августа, 13:06РИА Новости
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ОНКФедеральная служба исполнения наказаний РФМинистерство здравоохранения РФИван МельниковРоссияОбщество
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