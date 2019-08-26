В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Чечне неизвестные забросали камнями поезд Петербург — Махачкала, сообщает пресс-служба РЖД.

Как уточняется, инцидент произошел 23 августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД. В результате повреждены три окна в плацкартных вагонах. Один из пассажиров получил царапину, медицинская помощь ему не потребовалось.

На график движения поездов произошедшее также не повлияло.

Начальник Линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД по Чечне Али Тагиров, комментируя ситуацию, опроверг информацию о том, что инцидент произошел в Чечне. По его словам, это случилось на территории Дагестана.