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РИА Новости

В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала

08:22 26.08.2019 (обновлено: 12:26 26.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМоторвагонное депо Крюково
Моторвагонное депо Крюково
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Чечне неизвестные забросали камнями поезд Петербург — Махачкала, сообщает пресс-служба РЖД.
Как уточняется, инцидент произошел 23 августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД. В результате повреждены три окна в плацкартных вагонах. Один из пассажиров получил царапину, медицинская помощь ему не потребовалось.
На график движения поездов произошедшее также не повлияло.
Начальник Линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД по Чечне Али Тагиров, комментируя ситуацию, опроверг информацию о том, что инцидент произошел в Чечне. По его словам, это случилось на территории Дагестана.
Полицейские ищут злоумышленников.
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16 августа, 14:37РИА Новости
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РЖДЧечняДагестанСанкт-ПетербургПроисшествия
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Даже заваливание деньгами из бюджета всей страны не сделало их современными, а лишь рабы своего князька, перед которым ползают преклоняются, а вдруг и нам мерседес подарит или улыбнётся в нашу сторону. Дикари, со средневековым мышлением.
26 августа, 10:47
ХоХочу официально заявить, что
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Зверьё. ((
26 августа, 10:54
Владимир Гребцов
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