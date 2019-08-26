Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019

Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета The Guardian

Отмечается, что лидеры других стран из "Большой семерки" не поддержали идею президента США, в результате произошла напряженная дискуссия. Трамп, по информации издания, не согласился с аргументами партнеров.

Также подчеркивается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Кроме того, с американским президентом согласился премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Остальные участников саммита, включая главу Евросовета Дональда Туска, решительно выступили против восстановления расширенного формата.

"Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться", — сообщил источник газеты в дипломатических кругах.

Он добавил, что, по мнению Трампа, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР "Россия должна присутствовать в зале".

Ранее американский лидер согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".