Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета The Guardian.
Отмечается, что лидеры других стран из "Большой семерки" не поддержали идею президента США, в результате произошла напряженная дискуссия. Трамп, по информации издания, не согласился с аргументами партнеров.
Также подчеркивается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Кроме того, с американским президентом согласился премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Остальные участников саммита, включая главу Евросовета Дональда Туска, решительно выступили против восстановления расширенного формата.
"Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться", — сообщил источник газеты в дипломатических кругах.
Он добавил, что, по мнению Трампа, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР "Россия должна присутствовать в зале".
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Ранее американский лидер согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
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