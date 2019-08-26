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РИА Новости

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ

00:11 26.08.2019 (обновлено: 12:57 26.08.2019)
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© AFP 2019 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета The Guardian.
Отмечается, что лидеры других стран из "Большой семерки" не поддержали идею президента США, в результате произошла напряженная дискуссия. Трамп, по информации издания, не согласился с аргументами партнеров.
Также подчеркивается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Кроме того, с американским президентом согласился премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Остальные участников саммита, включая главу Евросовета Дональда Туска, решительно выступили против восстановления расширенного формата.
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"Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться", — сообщил источник газеты в дипломатических кругах.
Он добавил, что, по мнению Трампа, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР "Россия должна присутствовать в зале".
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Ранее американский лидер согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
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Джузеппе КонтеДжастин ТрюдоСаммит G7ЕвросоветЭммануэль МакронG7Борис ДжонсонДональд ТрампСиндзо АбэG8Дональд ТускАнгела МеркельФранцияСШАВ мире
Популярные комментарии
А нужна ли России эта головная боль? Прекрасно обходимся без этого клуба американских лакеев.
26 августа, 01:27
Володиммер Демортов
16451168191
Так что, Макрон сначала первый предложил, а через 3 дня "решительно против"?
26 августа, 00:51
Генри Тео
109504014
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