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РИА Новости

В Чечне опровергли сообщения о брошенных в поезд камнях

23:10 25.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне поезда
Пассажиры в плацкартном вагоне поезда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры в плацкартном вагоне поезда. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 авг – РИА Новости. Сообщения о камнях, брошенных в окно поезда "Петербург - Махачкала" во время следования состава по территории Чечни, не соответствуют действительности, инцидент произошел на территории Дагестана, сообщил журналистам в воскресенье начальник Линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД по Чечне Али Тагиров.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в Чечне неизвестные закидали камнями состав, разбив окна.

"Сообщения о том, что в Чечне бросили камень в окно поезда "Петербург - Махачкала", не соответствуют действительности", - отметил он.

Тагиров уточнил, что "пассажирский поезд N136 тронулся со станции Гудермес в субботу в 19.12 час", а в 20.13 без происшествий пересек административную границу между Чечней и Дагестаном. При этом проведенная проверка, по его словам, установила, что инцидент произошел в 20.18, в 20.30 поезд прибыл на станцию Хасав-Юрт.
При этом представитель Чечни заявил, что опрошенный сотрудниками ЛУВДТ пассажир рассказал, как камень залетел в окно при приближении к дагестанскому городу Хасав-Юрт.

"Пассажир пятого вагона, житель Хасав-Юрта, Магомедамин Гаджиев пояснил, что в 20.05 проводник попросил сдать постель в связи с приближением к Хасав-Юрту, а через 13 минут в окно залетел камень", - рассказал Тагиров.

Он уточнил, что Гаджиев получил порезы, но от медпомощи отказался.
Тагиров добавил, что независимо от места происшествия правоохранительные органы принимают исчерпывающие меры для установления и задержания виновного.
"Поезд ходит через Чечню несколько лет без единого происшествия. Мы с коллегами из Дагестана и впредь будем в полном объеме обеспечивать безопасное движение", - пообещал он.
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ЧечняДагестанСанкт-ПетербургПроисшествия
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