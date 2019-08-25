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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Коллектив из США на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем

13:40 25.08.2019
5498
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузыкант Дональд Райт
Музыкант Дональд Райт
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Музыкант Дональд Райт
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг - РИА Новости. Участник американского коллектива Birchwood, выступающего на фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт сравнил Крым с раем и отметил, что готов приезжать сюда снова и снова.
Выступление Birchwood закрывает фестиваль Koktebel Jazz Party в воскресенье, 25 августа.
"Очень приятно быть здесь, для меня здесь просто рай. Я нахожусь в... прекрасном расположении духа, очень расслабленном. Чувствую себя прекрасно и готов приезжать сюда снова и снова, и снова", - сказал журналистам Райт.
Гитарист и лидер группы Селвин Берчвуд рассказал, как встречал рассвет на холме Юнга.
Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Вчера, 08:00Koktebel Jazz Party
Как обычно — феерично! Чем удивляет Koktebel Jazz Party
"Мы смотрели на море, на этот прекрасный пейзаж. И я тогда сказал, что если бы не музыка, то вряд ли мы бы здесь когда-нибудь оказались, поэтому как классно, что мы музыканты и нас приглашают в разные места, в частности сюда, на Koktebel Jazz Party. Я, прежде чем поехать сюда, посмотрел видеосъемку с предыдущих фестивалей, и был очень приятно удивлен. Поэтому очень рад быть здесь, большое спасибо за то, что пригласили нас", - сказал Селвин Берчвуд.
Музыканты Sergey Golovnya Band выступают на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
23 августа, 01:12РИА Новости
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party. Итоги первого дня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

Фестиваль Koktebel Jazz Party. 23 августа 2019
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Участник коллектива Квартет К.И.М.М. гитарист Алексей Кузнецов во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

Участники SG Big Band во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

17-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

Участники коллектива DAVE YADEN BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСалют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

Участник коллектива DAVE YADEN BAND Дэвид Яден во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

Американский композитор Рэнди Брекер и музыкант-саксофонист Сергей Головня во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

Американский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Koktebel Jazz Party. Итоги второго дня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

Лидер группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 14

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

Трубач Тэд Вилсон (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
2 из 14

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

Художественный руководитель, дирижёр и солист ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 14

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

Певица Шэрон Кларк (США) выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 14

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина (Россия) во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 14

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

Посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 14

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 14

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

Участник оркестра SG BIG BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 14

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

Феликс Лахути & UniversaLove выступают на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

Джазовый музыкант, композитор, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает в одном из дельфинариев в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

Музыкант Павел Тимофеев во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
12 из 14

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

Музыкант Сергей Васильев выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 14

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции

На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 14

В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США

На фото: трубач Тэд Вилсон (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями

На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 14

На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева

На фото: певица Шэрон Кларк (США)

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней

На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером

На фото: участник оркестра SG BIG BAND

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 14

Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 14

Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6330031
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Koktebel Jazz PartyКоктебель
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