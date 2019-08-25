Коллектив из США на Koktebel Jazz Party сравнил Крым с раем

"Очень приятно быть здесь, для меня здесь просто рай. Я нахожусь в... прекрасном расположении духа, очень расслабленном. Чувствую себя прекрасно и готов приезжать сюда снова и снова, и снова", - сказал журналистам Райт.

"Мы смотрели на море, на этот прекрасный пейзаж. И я тогда сказал, что если бы не музыка, то вряд ли мы бы здесь когда-нибудь оказались, поэтому как классно, что мы музыканты и нас приглашают в разные места, в частности сюда, на Koktebel Jazz Party. Я, прежде чем поехать сюда, посмотрел видеосъемку с предыдущих фестивалей, и был очень приятно удивлен. Поэтому очень рад быть здесь, большое спасибо за то, что пригласили нас", - сказал Селвин Берчвуд.