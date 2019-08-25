Koktebel Jazz Party. Итоги второго дня

Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции
На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик
Участники коллектива из Санкт-Петербурга Billy’s Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который сохраняет джазовые традиции
На фото: лидер группы Billy’s Band Билли Новик
В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США
На фото: трубач Тэд Вилсон (США)
В фестивале участвуют более 20 музыкальных коллективов, в том числе и приехавших с родины джаза — США
На фото: трубач Тэд Вилсон (США)
Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями
На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.
Народный артист СССР Юрий Башмет приехал на Koktebel Jazz Party с фестиваля "Таврида". Он сыграл на фортепиано перед восторженными зрителями
На фото: Юрий Башмет (слева) и председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.
На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер
На второй день фестиваля перед зрителями выступил исполнитель из Германии Нильс Вюлькер
Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева
На фото: певица Шэрон Кларк (США)
Джазовая вокалистка Шарон Кларк впервые приняла участие в фестивале Koktebel Jazz Party. Она выступила в составе российско-американского квинтета Сергея Васильева
На фото: певица Шэрон Кларк (США)
Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина
Одним из хедлайнеров фестиваля с российской стороны стала певица Юлия Чичерина
Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней
На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной
Юлия Чичерина анонсировала новый альбом совместно с саксофонистом Сергеем Головней
На фото: посетители во время выступления певицы Юлии Чичериной
Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне
Сергей Головня представил на Koktebel Jazz Party ряд джазовых композиций на саксофоне
Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером
На фото: участник оркестра SG BIG BAND
Новый российский джазовый оркестр SG BIG BAND выступил совместно с пятикратным обладателем премии Грэмми - Рэнди Брекером
На фото: участник оркестра SG BIG BAND
Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove
Феликс Лахути исполнил джазовые композиции в рамках funk-fusion проекта UniversaLove
Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии
Музыканты выступали на четырех сценах, включая площадки в аквапарке и дельфинарии
Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев
Перед зрителями выступил лауреат мировых джазовых конкурсов барабанщик Павел Тимофеев
Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов
Один из лучших российских контрабасистов Сергей Васильев порадовал зрителей блестящим исполнением джазовых хитов
Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира
Билли Новик отметил, что Koktebel Jazz Party занимает одно из первых мест среди лучших джазовых фестивалей мира