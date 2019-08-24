Koktebel Jazz Party. Итоги первого дня

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".
На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".
Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.
Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.
В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".
В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".
Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.
Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.
В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.
В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.
Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".
Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".
Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".
На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.
Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".
На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.
"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.
"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.
Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.
Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.
Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.
Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.
По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.
По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.