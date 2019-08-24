Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в вопросах вступления в НАТО власти страны должны действовать, учитывая интересы соседей.

"Нам нужно действовать в рамках международного права, но учитывать, потому что нельзя не учитывать, интересы соседей. Если сосед остерегается, что действия наши могут ему навредить, то мы должны согласовать наши действия с соседом так, чтобы жить добрососедски и не создавать ни для кого трудностей", - сказал Кравчук в субботу в эфире телеканала NewsOne , отвечая на вопрос, насколько правильно обсуждать вопросы вступления Украины в НАТО, учитывая ее отношения с Россией.

Он подчеркнул, что Украина не должна заявлять, что ни с кем не хочет считаться.

"Мы никого не слышим, никого не знаем, никого не видим, делаем что хотим. Такого в современном мире не бывает. Мы не можем делать что хотим, но мы можем делать то, что нужно украинскому народу, руководствуясь его коренными национальными интересами. А с Россией согласовывать", - подытожил экс-президент.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.