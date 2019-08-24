В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов

Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина.

Всего в небо выпустили фейерверки более 50 видов, купола разрывов превысили 300 метров в диаметре.

Советские войска освободили Кишинев 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.