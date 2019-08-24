В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
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Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
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Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
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Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
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Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
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Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
1 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
2 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
3 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
4 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
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Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
Всего в небо выпустили фейерверки более 50 видов, купола разрывов превысили 300 метров в диаметре.
Советские войска освободили Кишинев 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.
Стратегическая наступательная операция 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией, позволила разгромить ясско-кишиневскую группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Красной армии на Балканы.