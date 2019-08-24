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РИА Новости

В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов

22:54 24.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкCалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Артиллерийский салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
1 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
2 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
3 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
4 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков
5 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 5
Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-ой годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Всего в небо выпустили фейерверки более 50 видов, купола разрывов превысили 300 метров в диаметре.
Советские войска освободили Кишинев 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.
Стратегическая наступательная операция 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией, позволила разгромить ясско-кишиневскую группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Красной армии на Балканы.
Освобожденные жители Бухареста приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Вчера, 12:0080 лет с начала Второй мировой войны
Ясско-Кишиневские Канны: как освобождали столицу Молдавии
2010010
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Вторая мировая война (1939-1945)МоскваМолдавияКишиневРоссияОбщество
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