Синоптики предупредили о похолодании в Москве

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Похолодание придет в столичный регион во второй половине следующей недели, говорится на сайте "Метеовести".

Синоптики ожидают, что температура воздуха в Москве не поднимется выше 17-18 градусов. В области также возможны первые заморозки в утреннее часы.

В начале недели будет солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

"Примерно так же тепло будет и во вторник, но после полудня атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра, открывая дорогу к берегам Москвы-реки холодным воздушным массам", — предупредили синоптики.

Однако с середины недели погода начнет портиться из-за скандинавского циклона. По ночам столбик термометра упадет до 6-8 градусов.

"Днем будет не выше 15-17 градусов. Холодно будет и в четверг: 5-7 градусов в ночные часы и около 16-18 будет после полудня", — говорится в сообщении.

Синоптики также призвали уже не ждать 20-градусного тепла до конца лета. В то же время главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода будет все равно достаточно комфортной.

Но, по словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, погода будет все равно достаточно комфортной.