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РИА Новости

Синоптики предупредили о похолодании в Москве

21:10 24.08.2019 (обновлено: 22:18 24.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Похолодание придет в столичный регион во второй половине следующей недели, говорится на сайте "Метеовести".
Синоптики ожидают, что температура воздуха в Москве не поднимется выше 17-18 градусов. В области также возможны первые заморозки в утреннее часы.
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В начале недели будет солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.
"Примерно так же тепло будет и во вторник, но после полудня атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра, открывая дорогу к берегам Москвы-реки холодным воздушным массам", — предупредили синоптики.
Однако с середины недели погода начнет портиться из-за скандинавского циклона. По ночам столбик термометра упадет до 6-8 градусов.
"Днем будет не выше 15-17 градусов. Холодно будет и в четверг: 5-7 градусов в ночные часы и около 16-18 будет после полудня", — говорится в сообщении.
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Синоптики также призвали уже не ждать 20-градусного тепла до конца лета. В то же время главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода будет все равно достаточно комфортной.
Но, по словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, погода будет все равно достаточно комфортной.
Потому что осадков не ожидается, и температура воздуха будет вблизи климатической нормы", - заключила она.
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