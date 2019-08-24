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РИА Новости

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

21:03 24.08.2019 (обновлено: 21:26 24.08.2019)
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© AFP 2019 / Daniel ReinhardtПолиция в Германии
Полиция в Германии
© AFP 2019 / Daniel Reinhardt
Полиция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Прокуратура уточняет, что 49-летний гражданин России был задержан недалеко от места преступления в пятницу.
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"По запросу прокуратуры был выдан ордер на арест по подозрению в убийстве. Подозреваемый находится в предварительном заключении", - сообщается в Twitter прокуратуры.
По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться". Обвиняемый уже арестован, говорится далее в Twitter.
Ранее берлинская полиция сообщила, что в пятницу днем неизвестный велосипедист застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Позднее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщал, что убитый - уроженец Чечни.
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