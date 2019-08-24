Рада рассмотрит проект о снятии депутатской неприкосновенности, пишут СМИ

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Новый созыв Верховной рады Украины планирует в первый день своей работы рассмотреть законопроект об изменениях в конституцию по снятию депутатской неприкосновенности, сообщает в субботу издание "Левый берег" со ссылкой на источник.

Парламент нового созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа.

"Двадцать девятого августа планируется объявить о формировании большинства, запустить все комитеты. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра, но самое главное, что в этот день планируется рассмотрение "60-70 ключевых законопроектов", - говорится в сообщении.

По данным издания, среди них точно будет законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о местных выборах в Киеве. Остальной список проектов еще дорабатывается. Как отмечается, заседание может затянуться до позднего вечера или ночи.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Изменения в конституцию требуют длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет инициативу в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосов может принять закон в целом.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.