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РИА Новости

Рада рассмотрит проект о снятии депутатской неприкосновенности, пишут СМИ

20:29 24.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Новый созыв Верховной рады Украины планирует в первый день своей работы рассмотреть законопроект об изменениях в конституцию по снятию депутатской неприкосновенности, сообщает в субботу издание "Левый берег" со ссылкой на источник.
Парламент нового созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа.
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"Двадцать девятого августа планируется объявить о формировании большинства, запустить все комитеты. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра, но самое главное, что в этот день планируется рассмотрение "60-70 ключевых законопроектов", - говорится в сообщении.
По данным издания, среди них точно будет законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о местных выборах в Киеве. Остальной список проектов еще дорабатывается. Как отмечается, заседание может затянуться до позднего вечера или ночи.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Изменения в конституцию требуют длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет инициативу в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосов может принять закон в целом.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое.
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