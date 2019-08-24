Салют в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистов. Прямая трансляция

В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.

Датой освобождения Молдавской ССР считается 24 августа 1944 года. За время оккупации погибли 64 тысячи жителей республики, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч - подвергли пыткам и истязаниям.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 500 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.

Сегодня ранее в церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие президент Молдавии Игорь Додон, члены молдавского правительств и парламента, а также министр обороны России Сергей Шойгу. В память о погибших солдатах они также спустили поминальные венки на воду реки Днестр, на берегах которой проходили сражения Ясско-кишиневской операции.