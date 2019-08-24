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РИА Новости

Салют в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистов. Прямая трансляция

21:00 24.08.2019 (обновлено: 22:04 24.08.2019)
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В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
Датой освобождения Молдавской ССР считается 24 августа 1944 года. За время оккупации погибли 64 тысячи жителей республики, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч - подвергли пыткам и истязаниям.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 500 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.
Сегодня ранее в церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие президент Молдавии Игорь Додон, члены молдавского правительств и парламента, а также министр обороны России Сергей Шойгу. В память о погибших солдатах они также спустили поминальные венки на воду реки Днестр, на берегах которой проходили сражения Ясско-кишиневской операции.
В качестве жеста доброй воли Россия передала Молдавии боевые знамена Красной Армии, в частности - знамена 14 штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507 армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка.
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