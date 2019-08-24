Джонсон призвал Туска изменить позицию по границе с Ирландией

ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон призвал председателя Евросовета Дональда Туска изменить позицию по вопросу особого погранично-таможенного режима между Ирландией и Северной Ирландией.

Джонсон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз против внесения изменений в документ. Ранее в субботу Туск на пресс-конференции в рамках саммита "большой семерки" заявил, что надеется, что Джонсон не войдет в историю как "мистер No Deal", то есть как премьер страны, который вывел ее из Евросоюза без соглашения и с неприятными экономическими последствиями.

"Я бы сказал нашим друзьям в ЕС, что если они не хотят выхода Британии из союза без соглашения, то нам необходимо избавиться от упоминания особого пограничного режима в документе. Если Дональд Туск не хочет прославиться как "мистер No Deal", то, я надеюсь, и он придет к такому же мнению", - сказал Джонсон журналистам в Биаррице, куда прибыл в субботу на саммит G7.