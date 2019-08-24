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РИА Новости

Джонсон призвал Туска изменить позицию по границе с Ирландией

19:13 24.08.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБорис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер Борис Джонсон призвал председателя Евросовета Дональда Туска изменить позицию по вопросу особого погранично-таможенного режима между Ирландией и Северной Ирландией.
Джонсон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз против внесения изменений в документ. Ранее в субботу Туск на пресс-конференции в рамках саммита "большой семерки" заявил, что надеется, что Джонсон не войдет в историю как "мистер No Deal", то есть как премьер страны, который вывел ее из Евросоюза без соглашения и с неприятными экономическими последствиями.
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"Я бы сказал нашим друзьям в ЕС, что если они не хотят выхода Британии из союза без соглашения, то нам необходимо избавиться от упоминания особого пограничного режима в документе. Если Дональд Туск не хочет прославиться как "мистер No Deal", то, я надеюсь, и он придет к такому же мнению", - сказал Джонсон журналистам в Биаррице, куда прибыл в субботу на саммит G7.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в этом договоре были и остаются положения по границе с Ирландией.
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