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РИА Новости

Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов

18:31 24.08.2019
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© Фото : Royal NavyБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender
© Фото : Royal Navy
Британский эсминец Defender. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов, сообщила пресс-служба ВМС Соединенного Королевства.
Ранее сообщалось, что Defender, вышедший из Портсмута 12 августа, следует в Азиатско-Тихоокеанский регион.
"Defender присоединится к судам королевских ВМС… в Ормузском проливе… Он покинул порт базирования Портсмут одновременно с фрегатом Кент. Оба корабля будут нести службу совместно с силами международных партнеров. Фрегат Montrose, который обеспечил уже 30 проходов судов через пролив, останется в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
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Ормузский проливВеликобританияВ мире
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