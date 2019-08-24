Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов

ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов, сообщила пресс-служба ВМС Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что Defender, вышедший из Портсмута 12 августа, следует в Азиатско-Тихоокеанский регион.

"Defender присоединится к судам королевских ВМС… в Ормузском проливе… Он покинул порт базирования Портсмут одновременно с фрегатом Кент. Оба корабля будут нести службу совместно с силами международных партнеров. Фрегат Montrose, который обеспечил уже 30 проходов судов через пролив, останется в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.