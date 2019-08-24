Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Петр Порошенко пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.
Порошенко подчеркнул, что нынешний глава государства получил уникальные возможности – однопартийное большинство в парламенте позволяет ему провести ряд экономических реформ.
21 августа, 19:06АкцентыЗатянувшийся побег Петра ПорошенкоТо ли Порошенко сбежал, ведь новый допрос назначен на 3 сентября. То ли опять полетел отдыхать. То ли его арестуют и отберут имущество, то ли он останется на свободе и при своих. Украинская политика, похоже, не меняется. Неопределенность, туман и "договорняки".
Он отметил, что ни один из украинских президентов не имел такой мощной пропрезидентской фракции в парламенте.
"Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность", - написал Порошенко в Twitter.
Внеочередные выборы в Раду прошли в июле. Партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43 процентов. "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко поддержали 13,05 процента избирателей, "Батькивщину" Юлии Тимошенко – 8,18 процента. Сторонники Порошенко из "Европейской солидарности" набрали 8,10 процента голосов. Также в Раду прошла партия "Голос" Святослава Вакарчука – 5,82 процента голос избирателей.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит создать однопартийное большинство, которое сможет сформировать правительство самостоятельно.