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РИА Новости

Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии

18:25 24.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Петр Порошенко пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.
Порошенко подчеркнул, что нынешний глава государства получил уникальные возможности – однопартийное большинство в парламенте позволяет ему провести ряд экономических реформ.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
21 августа, 19:06Акценты
Затянувшийся побег Петра ПорошенкоТо ли Порошенко сбежал, ведь новый допрос назначен на 3 сентября. То ли опять полетел отдыхать. То ли его арестуют и отберут имущество, то ли он останется на свободе и при своих. Украинская политика, похоже, не меняется. Неопределенность, туман и "договорняки".
Он отметил, что ни один из украинских президентов не имел такой мощной пропрезидентской фракции в парламенте.
"Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность", - написал Порошенко в Twitter.
Внеочередные выборы в Раду прошли в июле. Партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43 процентов. "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко поддержали 13,05 процента избирателей, "Батькивщину" Юлии Тимошенко – 8,18 процента. Сторонники Порошенко из "Европейской солидарности" набрали 8,10 процента голосов. Также в Раду прошла партия "Голос" Святослава Вакарчука – 5,82 процента голос избирателей.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит создать однопартийное большинство, которое сможет сформировать правительство самостоятельно.
Надежда Савченко
21 августа, 22:37РИА Новости
Савченко считает, что жители Украины выбрали не демократию, а авторитаризм
1916453410
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Убийца,а цитатами из библии разбрасыыается. Вот ему то как раз и былр много дано. Например денег. Спрос с него не за горами.
24 августа, 18:56
РНРоман Неизвестный
2400000
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