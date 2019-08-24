Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии

Затянувшийся побег Петра Порошенко То ли Порошенко сбежал, ведь новый допрос назначен на 3 сентября. То ли опять полетел отдыхать. То ли его арестуют и отберут имущество, то ли он останется на свободе и при своих. Украинская политика, похоже, не меняется. Неопределенность, туман и "договорняки".