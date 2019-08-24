Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T17:52Z
https://ria.ru/20190824/1557866499.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:133:2457:1515_1036x0_80_0_0_83415c941353599dfe541d7ad78e0ef3.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы заявил, что Киев считал крымчан "мальчиками для битья"

17:52 24.08.2019
724
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что в Киеве до 2014 года видели в крымчанах "мальчиков для битья", заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в честь Дня независимости страны сравнил воссоединение Крыма с Россией и военный конфликт на Донбассе с тем, что один сосед отобрал у другого детей: "первого ребенка просто похитил" и выдал ему новое свидетельство о рождении. Второго ребенка, по его словам, "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану".
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
23 августа, 16:10Туризм
В Крыму объяснили, почему украинцы приезжают отдыхать на полуостров
"До 2014 года украинские политики позволяли себе оскорбления в адрес крымчан, обвиняя их в дружбе с Москвой, сепаратизме, неприятии истинных украинских "героев" типа Мазепы и Бандеры, нежелании принимать украинизацию. Я бы сказал, в некотором роде в Киеве считали крымчан "мальчиками для битья", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, за время президента Зеленского не прозвучало ни слова правды по Крыму и Донбассу.
"Что там рассказывает президент Украины про дула автоматов в Крыму, про запертый в комнате с вооруженной охраной Донбасс? Его мнение основывается на жалких кляузах предателей крымского и донецкого народа. Складывается впечатление, что вранье стало верным спутником нового украинского лидера. Из Зеленского, как из рога изобилия, ссыплются мемы, сплетни и выражается презрение к тем людям, которые не приняли государственный переворот в Киеве в 2014 году", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что крымчане помнят, как Зеленский в 2014 году оскорблял их выбор, не выбирая выражений.
"Это в Украине такое отношение к детям? Так от таких "родителей" дети и сбегают, особенно когда эти "родители", что называется, не совсем родные", - сказал Бальбек.
Вид на гору Ай-Петри
23 августа, 06:34РИА Новости
В Крыму предложили Зеленскому способ улучшить отношения с Россией
4501000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
РИА
Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко объяснил, почему не пришел на празднование Дня независимости
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
Депутат Рады заявил о необходимости Украины вернуть суверенитет
Сотрудник Народной милиции ЛНР
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал, как его готовили инструкторы НАТО
Лента
новостей
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Джонсон призвал Туска изменить позицию по границе с Ирландией
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
Трамп после обеда с Макроном пообещал обеим странам много хорошего
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Додон оценил инициативу Шойгу по утилизации оружия в Приднестровье
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу
Гражданин США Пол Уилан в суде
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал ситуацию вокруг неудачной стыковки "Союза" с МКС
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
В ЛНР нашли закономерности в обещаниях и действиях Зеленского и Порошенко
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
"Сидим и боимся": в Сети высмеяли слова украинского министра о Владивостоке
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Лента новостейМолния