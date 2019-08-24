Депутат Госдумы заявил, что Киев считал крымчан "мальчиками для битья"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что в Киеве до 2014 года видели в крымчанах "мальчиков для битья", заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в честь Дня независимости страны сравнил воссоединение Крыма с Россией и военный конфликт на Донбассе с тем, что один сосед отобрал у другого детей: "первого ребенка просто похитил" и выдал ему новое свидетельство о рождении. Второго ребенка, по его словам, "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану".

"До 2014 года украинские политики позволяли себе оскорбления в адрес крымчан, обвиняя их в дружбе с Москвой, сепаратизме, неприятии истинных украинских "героев" типа Мазепы и Бандеры, нежелании принимать украинизацию. Я бы сказал, в некотором роде в Киеве считали крымчан "мальчиками для битья", - сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, за время президента Зеленского не прозвучало ни слова правды по Крыму и Донбассу.

"Что там рассказывает президент Украины про дула автоматов в Крыму, про запертый в комнате с вооруженной охраной Донбасс? Его мнение основывается на жалких кляузах предателей крымского и донецкого народа. Складывается впечатление, что вранье стало верным спутником нового украинского лидера. Из Зеленского, как из рога изобилия, ссыплются мемы, сплетни и выражается презрение к тем людям, которые не приняли государственный переворот в Киеве в 2014 году", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что крымчане помнят, как Зеленский в 2014 году оскорблял их выбор, не выбирая выражений.