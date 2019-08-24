Порошенко объяснил, почему не пришел на празднование Дня независимости

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, потому что не было парада.
Украина в субботу отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднование прошло в новом формате без традиционного военного парада в Киеве. Торжественные мероприятия в Киеве открылись выступлением президента Владимира Зеленского.
"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", - цитирует Порошенко издание "Левый берег".