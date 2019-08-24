Джонсон намерен уговаривать Трампа прекратить торговые войны

"Приоритетом саммита явно будет состояние мировой торговли. Я очень обеспокоен тем, как все развивается, тем, что растут протекционизм и пошлины…. Да, буду (обсуждать это с Трампом)", - сказал Джонсон, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на саммит в субботу днем.