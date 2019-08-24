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РИА Новости

Джонсон намерен уговаривать Трампа прекратить торговые войны

17:39 24.08.2019 (обновлено: 17:59 24.08.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на проходящем в Биаррице самите G7 будет пытаться убедить президента США Дональда Трампа снизить напряженность в сфере мировой торговли.
"Приоритетом саммита явно будет состояние мировой торговли. Я очень обеспокоен тем, как все развивается, тем, что растут протекционизм и пошлины…. Да, буду (обсуждать это с Трампом)", - сказал Джонсон, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на саммит в субботу днем.
Премьер признался, что боится того, что Британия будет втянута в торговые войны.
"Я очень обеспокоен. Британия рискует быть втянутой в это. Я хочу видеть снижение напряженности", - добавил он.
Фотография со встречи бывшего президента США Ричарда Никсона с Мао Цзэдуном в 1972 году, представленная на выставке посвященной 40-летию дипломатических отношений США и Китая
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G7Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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