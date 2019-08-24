Депутат Рады заявил о необходимости Украины вернуть суверенитет

"И многие из нас действительно хотят, чтобы страна наконец-то вернула себе суверенитет и стала жить самостоятельно без постоянного тыканья и похлопывания по щеке со стороны друзей, партнеров или бывших родственников. Вот тогда это и будет настоящий праздник", — написал депутат.