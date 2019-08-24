В Киеве "Марш защитников Украины" прошел без происшествий

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. "Марш защитников Украины" в Киеве, альтернативный официальному "Шествию достоинства" во время торжеств в честь Дня независимости при участии президента, завершился молебном по погибшим военным на Михайловской площади, передает корреспондент РИА Новости.

В молебне принял участие глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко. Возле Михайловского собора военные развернули большой флаг Украины.

Сам марш прошел спокойно, его сопровождали полицейские. Участники марша исполнили гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военных.

При этом часть военнослужащих выступила с лозунгом "Руки прочь от министерства ветеранов", они подожгли файеры. Трансляцию вел телеканал "Прямой".