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РИА Новости

В Киеве "Марш защитников Украины" прошел без происшествий

17:02 24.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники шествия "Марш защитников Украины"
Участники шествия Марш защитников Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. "Марш защитников Украины" в Киеве, альтернативный официальному "Шествию достоинства" во время торжеств в честь Дня независимости при участии президента, завершился молебном по погибшим военным на Михайловской площади, передает корреспондент РИА Новости.
В молебне принял участие глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко. Возле Михайловского собора военные развернули большой флаг Украины.
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Сам марш прошел спокойно, его сопровождали полицейские. Участники марша исполнили гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военных.
При этом часть военнослужащих выступила с лозунгом "Руки прочь от министерства ветеранов", они подожгли файеры. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
Украина в субботу отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднование проходит в новом формате без традиционного военного парада в Киеве.
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