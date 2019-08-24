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РИА Новости

Зеленский не стал открывать имена кандидатов на пост премьера

16:58 24.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое, но не назвал их фамилии.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк - в списке кандидатов на пост премьера.
"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу, кто. Скажу, что двое", - цитирует Зеленского издание "Левый берег".
По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.
"Я не знаю, какие переговоры они ведут. Задача - показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: "Я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры". Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.
На вопрос, останется ли в новом кабмине министр внутренних дел Арсен Аваков, Зеленский ответил: "Не знаю".
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