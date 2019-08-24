Зеленский не стал открывать имена кандидатов на пост премьера

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое, но не назвал их фамилии.

Ранее интернет-издание " Украинская правда " со ссылкой на источники сообщила, что топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк - в списке кандидатов на пост премьера.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу, кто. Скажу, что двое", - цитирует Зеленского издание " Левый берег ".

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.

Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут. Задача - показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: "Я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры". Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.