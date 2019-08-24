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РИА Новости

Додон оценил инициативу Шойгу по утилизации оружия в Приднестровье

16:37 24.08.2019
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© Фото : страница в Facebook Игоря ДодонаПрезидент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
© Фото : страница в Facebook Игоря Додона
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу, что инициатива российской стороны по утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна в Приднестровье — это серьезный и мудрый шаг, который пойдет всем на пользу.
"В рамках дискуссии господин министр (обороны России Сергей) Шойгу предложил, чтобы мы рассмотрели их предложение о возможности начала реутилизации оружия в Колбасне - этот процесс остановился в 2003 году, на территории Колбасны есть десятки тысяч тонн боеприпасов. Мы считаем, что это очень серьезный шаг вперед, это предложение мы будем обсуждать в рамках формата "5+2", но очень важно, что российская сторона выступила с подобной инициативой — это важно для всех жителей Молдавии и для наших партнеров, это мудрый смелый шаг со стороны РФ", - заявил Додон.
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Додон заявил о возобновлении стратегического партнерства с Россией
По его словам, российская сторона готова предоставить все техническое оборудование по реутилизации, этот процесс предусматривает ликвидацию оружия на месте.
"Я думаю, что осенью в сентябре мы вернемся к процессу переговоров в формате "5+2", также осенью может состояться моя встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, можно будет обсудить и этот вопрос", - добавил президент.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном
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Шойгу передал Додону рассекреченные документы времен Великой Отечественной
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Вадим КрасносельскийИгорь ДодонСергей ШойгуМолдавияРоссияВ мире
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