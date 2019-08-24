Додон оценил инициативу Шойгу по утилизации оружия в Приднестровье

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу, что инициатива российской стороны по утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна в Приднестровье — это серьезный и мудрый шаг, который пойдет всем на пользу.

"В рамках дискуссии господин министр (обороны России Сергей) Шойгу предложил, чтобы мы рассмотрели их предложение о возможности начала реутилизации оружия в Колбасне - этот процесс остановился в 2003 году, на территории Колбасны есть десятки тысяч тонн боеприпасов. Мы считаем, что это очень серьезный шаг вперед, это предложение мы будем обсуждать в рамках формата "5+2", но очень важно, что российская сторона выступила с подобной инициативой — это важно для всех жителей Молдавии и для наших партнеров, это мудрый смелый шаг со стороны РФ", - заявил Додон.

По его словам, российская сторона готова предоставить все техническое оборудование по реутилизации, этот процесс предусматривает ликвидацию оружия на месте.

"Я думаю, что осенью в сентябре мы вернемся к процессу переговоров в формате "5+2", также осенью может состояться моя встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, можно будет обсудить и этот вопрос", - добавил президент.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.