Billy's Band назвали Koktebel Jazz Party истинно джазовым фестивалем

Музыканты группы Billy’s Band Билли Новик, Андрей Резников и Михаил Жидких на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму

Музыканты группы Billy’s Band Билли Новик, Андрей Резников и Михаил Жидких на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Участники джазового коллектива из Санкт-Петербурга Billy's Band назвали Koktebel Jazz Party фестивалем, который хранит джазовые традиции.

"Мы хотели бы, чтобы он был джазовым, а не конъюнктурно компромиссным, как это часто случается с большинством мировых джазовых фестивалей, это, конечно, печально, но это тоже можно понять. В этом смысле Koktebel Jazz Party как раз может себе позволить оставаться по-настоящему джазовым фестивалем", - сказал лидер коллектива Билли Новик.

Программа выступления группы на 17-м фестивале будет "пляжно-морской", сказал Новик. Участники группы сказали, что приезжают в Крым на джазовый фестиваль уже в третий раз, последний раз они выступали в Коктебеле 2014 году.

Семнадцатый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходит с 23 по 25 августа в Крыму. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк в составе квинтета Сергея Васильева. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.