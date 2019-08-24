Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T16:39Z
https://ria.ru/20190824/1557864909.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155782/30/1557823000_0:257:3030:1961_1036x0_80_0_0_874fe2ee33cc713e86b6d587bd581ec1.jpg
РИА Новости

Васильева рассказала о влиянии Worldskills на развитие образования в России

16:27 24.08.2019 (обновлено: 16:39 24.08.2019)
3209
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПоднятие российского флага на церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена"
Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе Казань Арена
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена"
КАЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Вхождение РФ в движение Worldskills дало толчок для развития среднего профессионального образования в России, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Вы знаете, мы достойно подготовились. И самое главное вхождение - о чем мы говорили с вами на национальном чемпионате, я ещё раз с удовольствием это повторю: наше вхождение в движение Worldskills дало очень большой толчок в развитии среднего профессионального образования в стране. Это самый главный, наверное, итог нашего участия", - сказала Васильева журналистам в рамках 45-го чемпионата Worldskills в Казани.
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
22 августа, 19:02Радио
Десять главных "фишек" церемонии открытия WorldSkills
"Мне отрадно, что встречаясь на официальных встречах с моими коллегами - министрами образования, а иногда они совмещали в своей деятельности ещё и министерство труда, звучали очень высокие оценки по качеству подготовки наших конкурсантов и вообще нашего среднего профессионального образования", - отметила она.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит 22-27 августа. Участниками чемпионата в Казани стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осматривает площадку проведения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
22 августа, 16:33РИА Новости
Медведев посетил центр подготовки российской сборной к WorldSkills в Казани
1132015
Обсудить 0
World SkillsОльга ВасильеваРоссияКазаньОбщество
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Джереми Кларксон и Елизавета II
Джереми Кларксон рассказал, что похудел благодаря диете Елизаветы II
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
"Сидим и боимся": в Сети высмеяли слова украинского министра о Владивостоке
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
В России ответили на заявление Киева об украинском флаге над Владивостоком
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
22:10В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Лента новостейМолния