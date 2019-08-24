Васильева рассказала о влиянии Worldskills на развитие образования в России

КАЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Вхождение РФ в движение Worldskills дало толчок для развития среднего профессионального образования в России, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Вы знаете, мы достойно подготовились. И самое главное вхождение - о чем мы говорили с вами на национальном чемпионате, я ещё раз с удовольствием это повторю: наше вхождение в движение Worldskills дало очень большой толчок в развитии среднего профессионального образования в стране. Это самый главный, наверное, итог нашего участия", - сказала Васильева журналистам в рамках 45-го чемпионата Worldskills в Казани.

"Мне отрадно, что встречаясь на официальных встречах с моими коллегами - министрами образования, а иногда они совмещали в своей деятельности ещё и министерство труда, звучали очень высокие оценки по качеству подготовки наших конкурсантов и вообще нашего среднего профессионального образования", - отметила она.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит 22-27 августа. Участниками чемпионата в Казани стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.