Шарон Кларк и Тэд Вилсон из США впервые выступят на Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Джазовая вокалистка Шарон Кларк и трубач Тэд Вилсон из США сообщили, что впервые приехали в Крым на фестиваль Koktebel Jazz Party в составе российско-американского квинтета под руководством Сергея Васильева.

"В Крыму я впервые, замечательные горы вокруг и море. К сожалению, я не взяла с собой купальник, потому что думала, что будет холодно как в Москве, а тут тепло. В остальном все замечательно… Нас саундчеке все замечательно, все очень профессионально работают, все делают для того, чтобы наше выступление вечером прошло успешно", - сказала Шарон Кларк на пресс-конференции в Коктебеле, добавив, что сотрудничает с группой Сергея Васильева уже 10 лет.

"Здесь очень жарко, хочется все снять, раздеться и сразу в море. А так – все с точки зрения фестиваля прекрасно, и всегда здорово приезжать в эту часть мира – сразу оказываешься в компании очень высокопрофессиональных музыкантов, с которыми большое удовольствие играть вместе", - сказал Тэд Вилсон, который также впервые приехал в Крым на фестиваль.

Выступление квинтета запланировано на второй день фестиваля, в субботу. Лидер совместного российско-американского квинтета Сергей Васильев рассказал, что ранее пересекался с Шарон Кларк, в результате он предложил ей и Тэду Вилсону участвовать в совместном проекте. Участник коллектива Павел Тимофеев сказал, что мастерство Шарон оказалось близко их группе, а графики выступления артистов не противоречили друг другу. Еще один музыкант Иван Фармаковский сказал, что сотрудничество с артистами из США является бесценным опытом для них.

17-ый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходит с 23 по 25 августа в Крыму. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк в составе квинтета Сергея Васильева. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.