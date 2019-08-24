Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии

Ранее Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания "крымско-татарской автономии" в Крыму. По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами. Зеленский также заявил, что не сомневается, что Украина вернет Крым.

"Крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства. Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития. Мы призываем президента Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма", - сказал РИА Новости Умеров.