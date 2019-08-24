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РИА Новости

Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии

15:33 24.08.2019
29837
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Ранее Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания "крымско-татарской автономии" в Крыму. По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами. Зеленский также заявил, что не сомневается, что Украина вернет Крым.
"Крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства. Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития. Мы призываем президента Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма", - сказал РИА Новости Умеров.
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23 августа, 06:34РИА Новости
В Крыму предложили Зеленскому способ улучшить отношения с Россией
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