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РИА Новости

В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"

15:10 24.08.2019 (обновлено: 15:39 24.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта Миротворец
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Немецкие власти осуждают сайт "Миротворец" и требуют от Киева удалить его, сообщил телеканал RT со ссылкой на ответ немецкого правительства на запрос Левой партии.
По словам немецкого депутата Андрея Хунко, "Миротворец" — это инструмент запугивания украинского народа и пережиток эпохи бывшего президента Петра Порошенко.
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
15 августа, 16:43РИА Новости
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
"Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от пока еще министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца", — заявил политик.
Он напомнил, что в базу сайта включены некоторые немецкие граждане, включая бывшего канцлера Герхарда Шредера и самого Хунко.
Сайт "Миротворец", не являющийся официальным ресурсом, известен публикацией данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, политиков и других людей, которых администрация портала считает "изменниками родины". В базе также есть информация о многих российских деятелях культуры.
В ОБСЕ неоднократно выражали беспокойство из-за публикаций "Миротворца". Российские власти также не раз критиковали ресурс. С требованием закрыть сайт выступал и МИД Германии.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
15 августа, 19:04РИА Новости
Депутат предложил приравнять скандальный сайт "Миротворец" к террористам
6176295820
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Ситуация на УкраинеАндрей ХункоЛНРДНРГерхард ШредерГерманияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ой..... А где же мы тогда будем узнавать о порядочных людях?
24 августа, 15:26
Арсений Понфилекно
72162015
А мне нравится, хороший очень сайт)
24 августа, 15:29
ХБХайт Баратс
81130161
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