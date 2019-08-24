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РИА Новости

Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам

15:04 24.08.2019 (обновлено: 15:06 24.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро ему приходят смс-сообщения от Генерального штаба ВСУ. Об этом он рассказал во время поздравления граждан с Днем независимости Украины.
"Каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Это СМС от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль", — цитирует украинского лидера канал "112".
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Он также выразил надежду, что скоро в стране появится новая дата, которая означает начало мира.
"И мое утро будет начинаться с СМС-сообщений: за минувшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка", — добавил Зеленский.
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Против самопровозглашенных республик начали военную операцию киевские власти. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вечером он не принимает смс, у него корпоративы и закрытые вечеринки, где он тамада. А что делать? Зарплата президента не большая.......
24 августа, 15:24
Арсений Понфилекно
3150101
Сам то хоть что сделал, чтобы СМС были "ноль"?
24 августа, 15:32
sserg_1705
1200001
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