Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро ему приходят смс-сообщения от Генерального штаба ВСУ. Об этом он рассказал во время поздравления граждан с Днем независимости Украины.

"Каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Это СМС от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль", — цитирует украинского лидера канал "112"

Он также выразил надежду, что скоро в стране появится новая дата, которая означает начало мира.

"И мое утро будет начинаться с СМС-сообщений: за минувшие сутки в Украине родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка", — добавил Зеленский.

Конфликт на востоке страны продолжается уже больше пяти лет. Весной 2014 года, после госпереворота на Украине, Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости.