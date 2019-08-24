В Москве проходит митинг-концерт в честь дня российского флага

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага проходит в субботу на проспекте Академика Сахарова в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В акции примут участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие.

Также гостями мероприятия станут известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели, в том числе ученый-океанолог Артур Чилингаров, а также Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие пассажирский самолет в подмосковном поле.