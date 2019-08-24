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РИА Новости

В Москве проходит митинг-концерт в честь дня российского флага

14:12 24.08.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова
© РИА Новости / РИА Новости
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Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага проходит в субботу на проспекте Академика Сахарова в российской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В акции примут участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие.
Празднование Дня Государственного флага РФ в Краснодаре
22 августа, 01:53РИА Новости
День Государственного флага Российской Федерации
Также гостями мероприятия станут известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели, в том числе ученый-океанолог Артур Чилингаров, а также Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие пассажирский самолет в подмосковном поле.
Ранее на проспекте прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора.
Гигантский триколор и почетный караул: празднование Дня российского флага
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Парке Победы на Поклонной горе волонтеры развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров.

Флешмоб в честь Дня государственного флага России на площади Парка Победы на Поклонной горе
1 из 18

В Парке Победы на Поклонной горе волонтеры развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Флаг пронесли по Площади Победителей.

Флешмоб в честь Дня государственного флага России на площади Парка Победы на Поклонной горе
2 из 18

Флаг пронесли по Площади Победителей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Все желающие смогли сфотографироваться на фоне триколора.

Участники флешмоба развернули государственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования Дня государственного флага России
3 из 18

Все желающие смогли сфотографироваться на фоне триколора.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Участники флешмоба на Поклонной горе в Москве.

Участники флешмоба развернули государственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы на Поклонной горе в рамках празднования Дня государственного флага России
4 из 18

Участники флешмоба на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Праздничные мероприятия подготовили практически в каждом российском городе.

Девушка с флагом в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации в центре Симферополя
5 из 18

Праздничные мероприятия подготовили практически в каждом российском городе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В центре Симферополя составили триколор из зонтиков.

Участники мероприятий составили из зонтов российский триколор в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации в центре Симферополя
6 из 18

В центре Симферополя составили триколор из зонтиков.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Прохожим в Симферополе раздавали флаги.

Девушки раздают прохожим флаги в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации в центре Симферополя
7 из 18

Прохожим в Симферополе раздавали флаги.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Современный триколор стал настоящим символом нации.

Участницы торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, на площади Маркса в Новосибирске
8 из 18

Современный триколор стал настоящим символом нации.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Исследования показывают, что каждый второй житель страны готов использовать российский флаг в повседневной жизни.

Участники торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, на площади Маркса в Новосибирске
9 из 18

Исследования показывают, что каждый второй житель страны готов использовать российский флаг в повседневной жизни.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Каждый год растет число тех, кто готов вывесить триколор на своем доме или даже носить одежду с ним.

Участники празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
10 из 18

Каждый год растет число тех, кто готов вывесить триколор на своем доме или даже носить одежду с ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Несколько тысяч человек пришли на торжественную церемонию поднятия Государственного флага России в Краснодаре.

Почётный караул Кубанского казачьего войска на празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
11 из 18

Несколько тысяч человек пришли на торжественную церемонию поднятия Государственного флага России в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Полотнище флага по главной площади города пронесли казаки почетного караула Кубанского казачьего войска.

Почетный караул Кубанского казачьего войска на празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
12 из 18

Полотнище флага по главной площади города пронесли казаки почетного караула Кубанского казачьего войска.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В краснодарских парках организовали тематические программы и выступления артистов.

Участники празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
13 из 18

В краснодарских парках организовали тематические программы и выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Празднование Дня флага в Краснодаре.

Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре
14 из 18

Празднование Дня флага в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке состоялся концерт, посвященный Дню флага России.

Выступление артистов на праздничном концерте, посвященном Дню государственного флага Российской Федерации, на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
15 из 18

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке состоялся концерт, посвященный Дню флага России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В Ростове-на-Дону День флага отметили торжественным митингом.

Участники торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, на площади возле исторического парка Россия - Моя история в Ростове-на-Дону
16 из 18

В Ростове-на-Дону День флага отметили торжественным митингом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Участники торжественного мероприятия возле исторического парка "Россия — Моя история" в Ростове-на-Дону.

Празднование Дня государствУчастники торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, на площади возле исторического парка Россия - Моя история в Ростове-на-Дону
17 из 18

Участники торжественного мероприятия возле исторического парка "Россия — Моя история" в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Празднование Дня Государственного флага в Ростове-на-Дону.

Участники торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, на площади возле исторического парка Россия - Моя история в Ростове-на-Дону
18 из 18

Празднование Дня Государственного флага в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 18

В Парке Победы на Поклонной горе волонтеры развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 18

Флаг пронесли по Площади Победителей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 18

Все желающие смогли сфотографироваться на фоне триколора.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 18

Участники флешмоба на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 18

Праздничные мероприятия подготовили практически в каждом российском городе.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
6 из 18

В центре Симферополя составили триколор из зонтиков.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
7 из 18

Прохожим в Симферополе раздавали флаги.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
8 из 18

Современный триколор стал настоящим символом нации.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 18

Исследования показывают, что каждый второй житель страны готов использовать российский флаг в повседневной жизни.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 18

Каждый год растет число тех, кто готов вывесить триколор на своем доме или даже носить одежду с ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
11 из 18

Несколько тысяч человек пришли на торжественную церемонию поднятия Государственного флага России в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
12 из 18

Полотнище флага по главной площади города пронесли казаки почетного караула Кубанского казачьего войска.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
13 из 18

В краснодарских парках организовали тематические программы и выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 18

Празднование Дня флага в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
15 из 18

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке состоялся концерт, посвященный Дню флага России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
16 из 18

В Ростове-на-Дону День флага отметили торжественным митингом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
17 из 18

Участники торжественного мероприятия возле исторического парка "Россия — Моя история" в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
18 из 18

Празднование Дня Государственного флага в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
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Празднование Дня флага России в 2019 годуДень Государственного флага РоссииМоскваОбщество
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