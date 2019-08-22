Гигантский триколор и почетный караул: празднование Дня российского флага

В Парке Победы на Поклонной горе волонтеры развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров.
В Парке Победы на Поклонной горе волонтеры развернули триколор площадью в тысячу квадратных метров.
Флаг пронесли по Площади Победителей.
Все желающие смогли сфотографироваться на фоне триколора.
Все желающие смогли сфотографироваться на фоне триколора.
Участники флешмоба на Поклонной горе в Москве.
Участники флешмоба на Поклонной горе в Москве.
Праздничные мероприятия подготовили практически в каждом российском городе.
Праздничные мероприятия подготовили практически в каждом российском городе.
В центре Симферополя составили триколор из зонтиков.
В центре Симферополя составили триколор из зонтиков.
Прохожим в Симферополе раздавали флаги.
Современный триколор стал настоящим символом нации.
Современный триколор стал настоящим символом нации.
Исследования показывают, что каждый второй житель страны готов использовать российский флаг в повседневной жизни.
Исследования показывают, что каждый второй житель страны готов использовать российский флаг в повседневной жизни.
Каждый год растет число тех, кто готов вывесить триколор на своем доме или даже носить одежду с ним.
Каждый год растет число тех, кто готов вывесить триколор на своем доме или даже носить одежду с ним.
Несколько тысяч человек пришли на торжественную церемонию поднятия Государственного флага России в Краснодаре.
Несколько тысяч человек пришли на торжественную церемонию поднятия Государственного флага России в Краснодаре.
Полотнище флага по главной площади города пронесли казаки почетного караула Кубанского казачьего войска.
Полотнище флага по главной площади города пронесли казаки почетного караула Кубанского казачьего войска.
В краснодарских парках организовали тематические программы и выступления артистов.
В краснодарских парках организовали тематические программы и выступления артистов.
Празднование Дня флага в Краснодаре.
На набережной Спортивной гавани во Владивостоке состоялся концерт, посвященный Дню флага России.
На набережной Спортивной гавани во Владивостоке состоялся концерт, посвященный Дню флага России.
В Ростове-на-Дону День флага отметили торжественным митингом.
В Ростове-на-Дону День флага отметили торжественным митингом.
Участники торжественного мероприятия возле исторического парка "Россия — Моя история" в Ростове-на-Дону.
Участники торжественного мероприятия возле исторического парка "Россия — Моя история" в Ростове-на-Дону.
Празднование Дня Государственного флага в Ростове-на-Дону.
Празднование Дня Государственного флага в Ростове-на-Дону.