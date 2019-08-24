Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России

"Да, я вижу, что Крым расцветает, становится все лучше и лучше. Я приехала сюда в марте, кажется, в 2014 году. Мне есть с чем сравнивать, я вижу вот эту линию, как все постепенно расцветает, развивается, улучшается. Круто. Я люблю Крым, это жемчужина России", - заявила журналистам Чичерина.