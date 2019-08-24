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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России

13:58 24.08.2019 (обновлено: 15:14 24.08.2019)
5486
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Певица Юлия Чичерина на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Чичерина на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина считает, что Крым - это жемчужина России, и он развивается и становится лучше.
"Да, я вижу, что Крым расцветает, становится все лучше и лучше. Я приехала сюда в марте, кажется, в 2014 году. Мне есть с чем сравнивать, я вижу вот эту линию, как все постепенно расцветает, развивается, улучшается. Круто. Я люблю Крым, это жемчужина России", - заявила журналистам Чичерина.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 13:28Koktebel Jazz Party
Аксенов назвал иностранных участников Koktebel Jazz Party друзьями Крыма
Певица рассказала, что на фестивале планирует исполнять песни "Жара", "Ту-лу-ла", а также ещё несколько других композиций.
Также певица не исключила, что может записать совместный альбом с арт-директором фестиваля Сергеем Головней.
"Альбомы же так и получаются, что накапливаются несколько совместных произведений, а потом их складывают в совместный альбом. Думаю, так получится и у нас. Скопилось, но еще пока не на альбом, а так, на пол-альбома", - сказала Чичерина.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Koktebel Jazz Party. Итоги первого дня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

Фестиваль Koktebel Jazz Party. 23 августа 2019
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Участник коллектива Квартет К.И.М.М. гитарист Алексей Кузнецов во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

Участники SG Big Band во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

17-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

Участники коллектива DAVE YADEN BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСалют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

Участник коллектива DAVE YADEN BAND Дэвид Яден во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

Американский композитор Рэнди Брекер и музыкант-саксофонист Сергей Головня во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

Американский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyЮлия ЧичеринаМинистерство культуры РФКрым
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