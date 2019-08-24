Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T14:22Z
https://ria.ru/20190824/1557860948.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155786/18/1557861823_0:121:2048:1273_1036x0_80_0_0_7505d6a2e770a66cc79e3273e6172209.jpg
РИА Новости

Россия предложила утилизировать боеприпасы в Приднестровье, заявил Додон

13:23 24.08.2019 (обновлено: 14:22 24.08.2019)
2004
© Фото : страница в Facebook Игоря ДодонаПрезидент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
© Фото : страница в Facebook Игоря Додона
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна.
"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С таким предложением на встрече с президентом РМ выступил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который сегодня прибыл с визитом в Республику Молдова", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе.
"Заверил министра обороны РФ в том, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы", - добавил Додон.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
29 июля, 16:44РИА Новости
Додон назвал условие решения конфликта в Приднестровье
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
2611123
Обсудить 1
Игорь ДодонСергей ШойгуПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна в Сочи
Игорь Крутой исключил возвращение "Новой волны" из Сочи в Юрмалу
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
22:18Трамп и Макрон обсудили торговлю, Ливию и Персидский залив
22:10В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Лента новостейМолния