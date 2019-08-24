Россия предложила утилизировать боеприпасы в Приднестровье, заявил Додон

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна.
"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С таким предложением на встрече с президентом РМ выступил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который сегодня прибыл с визитом в Республику Молдова", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе.
"Заверил министра обороны РФ в том, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы", - добавил Додон.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.