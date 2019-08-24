Россия предложила утилизировать боеприпасы в Приднестровье, заявил Додон

Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в селе Колбасна.

"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С таким предложением на встрече с президентом РМ выступил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который сегодня прибыл с визитом в Республику Молдова", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook

Президент отметил, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе.

"Заверил министра обороны РФ в том, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы", - добавил Додон.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.