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РИА Новости

В Ставропольском крае потушили природный пожар площадью 20 гектаров

13:16 24.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Природный пожар площадью 20 гектаров рядом с селом Бешпагир в Ставропольском крае ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
По данным спасательного ведомства, в пятницу огонь охватил 3 гектара сухой растительности и 0,5 гектара лесной растительности. Сообщалось, что возгорание локализовано. По предварительным данным властей края, причиной пожара стал поджог стерни (остатков стеблей злаков после уборки урожая). По этому поводу будет проведена проверка. Губернатор региона сообщил, что пожар начали тушить с воздуха.
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1 мая, 12:05РИА Новости
В МЧС рассказали о последствиях поджогов сухой травы
Как позже уточнили в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 20 гектаров.
"Грачевский район, село Бешпагир, в 12.30 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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