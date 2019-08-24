Площадь природного пожара на Ставрополье составила 20 гектаров

ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара близ села Бешпагир на Ставрополье составила 20 гектаров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным спасательного ведомства, в пятницу огонь охватил 3 гектара сухой растительности и 0,5 гектара лесной растительности. Сообщалось, что возгорание локализовано. По предварительным данным властей края, причиной пожара стал поджог стерни (остатков стеблей злаков после уборки урожая). По этому поводу будет проведена проверка. Губернатор региона сообщил, что пожар начали тушить с воздуха.

"В результате пожара погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 гектаров. Сегодня в 5:50 к месту пожара вылетел вертолет МЧС России Ми-8 с водосливным устройством для проведения разведки и тушения отдельных возможных очагов возникновения пожара. В 7.50 произведен первый сброс воды", - отметили в ГУ МЧС.

На месте развернут межведомственный оперативный штаб, работает оперативная группа Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.