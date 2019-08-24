В Совфеде оценили слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинским политикам следует заняться мирным урегулированием в Донбассе, а не предаваться неосуществимым мечтам об украинском флаге над Владивостоком, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока". По его мнению, Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, "как это было сто лет назад". Видео заявления появилось в интернете.

"Думаю, что президент Франции Эммануэль Макрон изрядно удивится, если узнает, как трактуют его слова о Европе "от Лиссабона до Владивостока" на Украине. Сегодня объективная реальность – это не украинский флаг над Владивостоком, о чем может мечтать только больной на голову человек, а водружение российского триколора на главной площади Донецка в День государственного флага РФ в качестве реакции населения Донбасса на политику украинских властей в этом регионе", - сказал Клинцевич РИА Новости.