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РИА Новости

Лондон увидел в словах Путина о ДРСМД "угрозу европейской безопасности"

12:54 24.08.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 24 авг – РИА Новости, Мария Табак. Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости принять меры по подготовке симметричного ответа на испытание США крылатой ракеты наземного базирования является "очередным примером" действий России, направленных на подрыв европейской безопасности, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.
Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ  заявил, что использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия ДРСМД. По его словам, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений договора для прикрытия работ, нарушающих ДРСМД. Российский лидер также сообщил, что поручил Минобороны РФ и МИД проанализировать уровень угрозы для РФ, создаваемый действиями США по ракетам, и принять меры по подготовке симметричного ответа.
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"Объявление Россией ответного ракетного испытания является очередным примером более широкой модели действий России, направленных на подрыв европейской безопасности и основанной на правилах международной системы, которая обеспечивает безопасность наших граждан", - заявил представитель Форин-офиса в ответ на просьбу прокомментировать заявления Путина.
В начале августа генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, и подчеркнул, что в Европе "нет новых ракет США или НАТО". Он также отметил, что у НАТО нет никаких планов или намерений о размещении таких ракет, когда они будут разработаны США.
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НАТОФорин-офисВладимир ПутинЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Ну да! Разве РОССИЯ имеет право на ответ и собственную защиту?! Вот в чем их возмущение! Самодовольство и снобизм по-европейски! А вы говорите - "европейские ценности"! Кто их придумал? Уничтожение слабых - вот и все их "ценности"!
24 августа, 13:10
Фиалка ноября
1300010
размещая у себя американские ракетные установки европейцы автоматически становятся мишенью. добровольно. ибо ни слова не сказали против выхода америки из договора
24 августа, 13:01
iga912
1000010
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