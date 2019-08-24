Лондон увидел в словах Путина о ДРСМД "угрозу европейской безопасности"

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне

ЛОНДОН, 24 авг – РИА Новости, Мария Табак. Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости принять меры по подготовке симметричного ответа на испытание США крылатой ракеты наземного базирования является "очередным примером" действий России, направленных на подрыв европейской безопасности, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия ДРСМД. По его словам, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений договора для прикрытия работ, нарушающих ДРСМД. Российский лидер также сообщил, что поручил Минобороны РФ и МИД проанализировать уровень угрозы для РФ, создаваемый действиями США по ракетам, и принять меры по подготовке симметричного ответа.

"Объявление Россией ответного ракетного испытания является очередным примером более широкой модели действий России, направленных на подрыв европейской безопасности и основанной на правилах международной системы, которая обеспечивает безопасность наших граждан", - заявил представитель Форин-офиса в ответ на просьбу прокомментировать заявления Путина.