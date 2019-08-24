Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T14:13Z
https://ria.ru/20190824/1557860009.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155786/17/1557861757_0:289:3072:2017_1036x0_80_0_0_8f92d66549c7592586568d85b4fc8cf0.jpg
РИА Новости

В Киеве начался "Марш защитников Украины"

12:48 24.08.2019 (обновлено: 14:13 24.08.2019)
3431
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники шествия "Марш защитников Украины" в Киеве. 24 августа 2019
Участники шествия Марш защитников Украины в Киеве. 24 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Украина в субботу отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднование проходит в новом формате без традиционного военного парада в Киеве. В ходе торжеств на Крещатике состоялось "Шествие достоинства", организованное офисом президента.
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
Вчера, 08:00РИА Новости
"Командовать парадом он не будет". Ждать ли Украине военного переворота
В "Марше защитников Украины", организованном волонтерами и общественными организациями, принимают участие несколько тысяч человек. Во главе колонны, которая выдвинулась от парка Тараса Шевченко, идут матери и родственники с портретами погибших во время боевых действий в Донбассе.
В колонне также много людей в военной форме, священнослужители, некоторые чиновники. Многие пришли на марш в вышиванках, с детьми, звучат патриотические песни и лозунги. Колонну с обеих сторон сопровождают полицейские, также работает полиция диалога, призванная предотвращать назревающие конфликтные ситуации словом и убеждением.
Планируется, что колонна пройдет по центральной улице столицы Крещатику к Михайловской площади, где находится "стена памяти" с фотографиями погибших во время "евромайдана" в 2014 году и конфликта на востоке Украины.
76826341
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
РИА
Новости
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Лента
новостей
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Флаг ЛНР
Задержанный в ЛНР агент СБУ дал признательные показания
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Лондон увидел в словах Путина о ДРСМД "угрозу европейской безопасности"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
"Командовать парадом он не будет". Ждать ли Украине военного переворота
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Омеляна о "флаге Украины над Владивостоком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
Лента новостейМолния