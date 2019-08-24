В Киеве начался "Марш защитников Украины"

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.

Украина в субботу отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднование проходит в новом формате без традиционного военного парада в Киеве. В ходе торжеств на Крещатике состоялось "Шествие достоинства", организованное офисом президента.

В "Марше защитников Украины", организованном волонтерами и общественными организациями, принимают участие несколько тысяч человек. Во главе колонны, которая выдвинулась от парка Тараса Шевченко, идут матери и родственники с портретами погибших во время боевых действий в Донбассе.

В колонне также много людей в военной форме, священнослужители, некоторые чиновники. Многие пришли на марш в вышиванках, с детьми, звучат патриотические песни и лозунги. Колонну с обеих сторон сопровождают полицейские, также работает полиция диалога, призванная предотвращать назревающие конфликтные ситуации словом и убеждением.