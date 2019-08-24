На фестивале "Таврида-Арт" установили два рекорда России

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.
Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.
Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.
Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.
Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.
Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.
Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.
Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.
Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.
Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".
Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.
Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.
Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".
Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".
Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".
Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.
Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.
Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.
Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.
"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.
Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.
Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.
Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.
Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".
Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.
Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".
Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".
Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.
Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.
Девушка в фотозоне во время фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Девушка в фотозоне во время фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Палаточный городок на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Палаточный городок на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Арт-объект на территории фестиваля "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Арт-объект на территории фестиваля "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Илзе Лиепа проводит мастер-класс по танцам на фестивале "Таврида-АРТ" .
Илзе Лиепа проводит мастер-класс по танцам на фестивале "Таврида-АРТ" .
Участники фестиваля фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Участники фестиваля фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Выставка техники мотоклуба "Ночные волки" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Выставка техники мотоклуба "Ночные волки" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Участницы фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Участницы фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Церемония открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.
Церемония открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) выступает на церемонии открытия "Тавриды-АРТ".
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) выступает на церемонии открытия "Тавриды-АРТ".
Девушка в фотозоне во время фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Палаточный городок на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Арт-объект на территории фестиваля "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Илзе Лиепа проводит мастер-класс по танцам на фестивале "Таврида-АРТ" .
Участники фестиваля фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Выставка техники мотоклуба "Ночные волки" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Участницы фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Церемония открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) выступает на церемонии открытия "Тавриды-АРТ".