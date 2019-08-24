На фестивале "Таврида-Арт" установили два рекорда России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке

СУДАК, 24 авг — РИА Новости. На фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, установили сразу два рекорда. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

"Первый рекорд установлен в квартале АРТ. В частности, 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров. Молодые художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие абстракции, символы единения и дружбы, людей, взявшихся за руки и танцующих в кругу. Все элементы органично сплелись в единую картину", — сказал он.

Второй рекорд, по словам собеседника агентства, установили участники квартала КВН. Они организовали самый большой мозговой штурм по написанию шуток, в котором одновременно приняли участие 56 сценаристов и юмористов. Оба рекорда зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

"Оба рекорда очень символичны и передают атмосферу фестиваля. Здесь все построено на совместном творчестве участников. Сама площадка во всем принадлежит им, они ее создают. Поэтому не удивительно, что каждый день в арт-кварталах мы видим результаты коллективного творчества ребят", — добавил Лукьянчиков.