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РИА Новости
Культура

В Крыму начался фестиваль "Таврида-АРТ"

18:46 22.08.2019
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Фестиваль в бухте Капсель около Судака в Крыму продлится до 26 августа. Локацией для его проведения стала территория арт-кластера "Таврида", где проходит форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
Основная программа фестиваля пройдет с 23 по 25 августа. Для зрителей и участников выступят группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, группа "Ария", рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие артисты. Всего в программе фестиваля - более 800 событий, из них более 60 кастингов.
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Девушка в фотозоне во время фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
1 из 17

Девушка в фотозоне во время фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Палаточный городок на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
2 из 17

Палаточный городок на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Палаточный городок участников фестиваля.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
3 из 17

Палаточный городок участников фестиваля.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Арт-объект на территории фестиваля "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
4 из 17

Арт-объект на территории фестиваля "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Илзе Лиепа проводит мастер-класс по танцам на фестивале "Таврида-АРТ" .

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
5 из 17

Илзе Лиепа проводит мастер-класс по танцам на фестивале "Таврида-АРТ" .

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мастер-класс по танцам.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
6 из 17

Мастер-класс по танцам.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
7 из 17

Участники фестиваля фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Выставка техники мотоклуба "Ночные волки" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
8 из 17

Выставка техники мотоклуба "Ночные волки" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
9 из 17

Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Посетители фестиваля.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
10 из 17

Посетители фестиваля.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участницы фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
11 из 17

Участницы фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
12 из 17

Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники церемонии открытия фестиваля.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
13 из 17

Участники церемонии открытия фестиваля.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Церемония открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
14 из 17

Церемония открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
15 из 17

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники церемонии открытия фестиваля.

Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
16 из 17

Участники церемонии открытия фестиваля.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) выступает на церемонии открытия "Тавриды-АРТ".

Владимир Машков выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ
17 из 17

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) выступает на церемонии открытия "Тавриды-АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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КультураТаврида (форум)Владимир МашковСергей ЛазаревСергей КириенкоКрымРоссия
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