В Крыму начался фестиваль "Таврида-АРТ"

Фестиваль в бухте Капсель около Судака в Крыму продлится до 26 августа. Локацией для его проведения стала территория арт-кластера "Таврида", где проходит форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

Основная программа фестиваля пройдет с 23 по 25 августа. Для зрителей и участников выступят группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, группа "Ария", рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие артисты. Всего в программе фестиваля - более 800 событий, из них более 60 кастингов.