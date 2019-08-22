В Крыму начался фестиваль "Таврида-АРТ"

Девушка в фотозоне во время фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Девушка в фотозоне во время фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Палаточный городок на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Палаточный городок на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Палаточный городок участников фестиваля.
Арт-объект на территории фестиваля "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Арт-объект на территории фестиваля "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Илзе Лиепа проводит мастер-класс по танцам на фестивале "Таврида-АРТ" .
Илзе Лиепа проводит мастер-класс по танцам на фестивале "Таврида-АРТ" .
Мастер-класс по танцам.
Участники фестиваля фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Участники фестиваля фотографируются у экспоната выставки техники мотоклуба "Ночные волки".
Выставка техники мотоклуба "Ночные волки" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Выставка техники мотоклуба "Ночные волки" в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель.
Посетители фестиваля.
Участницы фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Участницы фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Флэшмоб, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Участники церемонии открытия фестиваля.
Церемония открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.
Церемония открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в Крыму.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ".
Участники церемонии открытия фестиваля.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) выступает на церемонии открытия "Тавриды-АРТ".
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (справа) выступает на церемонии открытия "Тавриды-АРТ".