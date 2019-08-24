Робот "Федор" спокоен и ждет стыковки с МКС

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 8.30 мск в субботу корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Повторная попытка стыковки будет проведена в районе 8-9 утра в понедельник.